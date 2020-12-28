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محافظ المنوفية: إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض إجراءات مواجهة كورونا

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محافظ المنوفية: إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض إجراءات مواجهة كورونا محافظ المنوفية: إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض إجراءات مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

02:55 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء ووقف أي فاعليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه مجلس المحافظين أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أشار محافظ المنوفية إلى استمرار تلقى بلاغات مصابي كورونا على الخط الساخن بديوان عام المحافظة رقم "15562"، واستمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على خطوط طوارئ الصحة "0482176140" وطوارئ الوقائي "0482176089"، والتشديد على غرفة الأزمات بالمحافظة بالربط بغرف أزمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

ونبه محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، للتعامل مع أزمة وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، مشيرًا إلى تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد الرجل على الالتزام بنسبة حضور 50% من الموظفين بمختلف المصالح والهيئات الحكومية، وكذا نسبة الإشغال بالمطاعم والكافيهات، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشأت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد المقبل، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الغلق.

وشدد "أبوليمون" على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه سيتابع بنفسه تطبيق القرارات لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

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