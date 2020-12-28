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أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "اليامي"

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أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "اليامي" أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "اليامي"
استُشهد دفاعاً عن الدين ثم الوطن في الحد الجنوبي

أمير نجران ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باتصال هاتفي اليوم إلى ذوي الشهيد الجندي أول منير بن مهدي مفرح آل هضبان اليامي أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استُشهد دفاعاً عن الدين ثم الوطن في الحد الجنوبي.

ونقل تعازي وزير الحرس الوطني، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مبيناً سموه أن ما يقوم به جنود الوطن البواسل من تضحيات وبطولات في حماية أرضه ومقدساته هو مصدر يدعو للفخر والاعتزاز.

من جهتهم، عبر ذوو الشهيد "اليامي" عن عظيم شكرهم للقيادة الرشيدة على تعازيها ومواساتها لهم، مقدمين الشكر لأمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته.أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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