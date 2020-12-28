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بمحضر تنسيق.. "النيابة العامة" و"المرور" يحددان آلية إحالة القضايا المرورية

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شمل إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن الإبلاغ عند وقوع الحادث

بمحضر تنسيق..

وقّع الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، واللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة، اليوم الاثنين 13/ 5/ 1442هـ بمقر النيابة العامة في الرياض محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطیل منفعته، أو نتج عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال وقوع حادث مروري، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.

النيابة العامة الإدارة العامة للمرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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