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وزيرة الصحة تبحث استعدادات عقد امتحان ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

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وزيرة الصحة تبحث استعدادات عقد امتحان ترخيص مزاولة المهنة للأطباء وزيرة الصحة تبحث استعدادات عقد امتحان ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

مصراوي Masrawy

02:43 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، أمس الأحد، لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحان القومي لترخيص مزاولة مهنة الطب والمقرر عقده مرتين خلال شهري فبراير وسبتمبر بداية من عام 2021، والذي سيطبق على خريجي كليات الطب بداية من دفعة ديسمبر 2019.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور عبدالسلام شلبي، مساعد الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور أحمد عثمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي، واللواء طبيب ياسر أحمد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وأعضاء لجنتي وضع معايير الامتحان، ووضع أسئلة الامتحان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت معدل تسجيل دخول الطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالاختبارات التدريبية للامتحان القومي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، والتي تمت إتاحتها على مدار الأشهر الماضية (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر)، كما راجعت استعدادات إتاحة الاختبارات التدريبية لشهر يناير، حيث شملت آلية الاختبارات التدريبية إتاحة ١٠ نماذج امتحان شهريًا على مدار الـ ٤ أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير)، بواقع ١٠٠ سؤال لكل نموذج، وذلك لتأهيل خريجي كلية الطب لدخول الامتحان النهائي لترخيص مزاولة مهنة الطب.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة ناقشت آلية عقد الامتحان القومي لترخيص مزاولة مهنة الطب وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لعملية الامتحان، والذي من المقرر عقده في شهر فبراير 2021، مؤكدة حرصها على تسخير كافة الامكانيات اللازمة للتيسير على خريجي كليات الطب وإنجاح جميع إجراءات الامتحان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتابع أن الوزيرة شددت على التنسيق بين لجنة وضع معايير الامتحان القومي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، ولجنة وضع أسئلة الامتحان، حيث تضم اللجنتين ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى إجراء الامتحان طبقًا للمعايير العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة ناقشت تشكيل لجان للإشراف على الامتحانات والتي سيتم عقدها بالجامعات المصرية وتضم ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات المعنية، وكذلك وضع سيناريوهات مختلفة لعقد الامتحان والتدريب عليها تحسبًا لأي طاريء قد يحدث خلال آداء الخريجين للامتحان، ومراجعة كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بأماكن عقد الامتحانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدة حرصها على تذليل أي تحديات قد تواجة تلك اللجان لضمان سير عملية الامتحان بانتظام.

وذكر "مجاهد" أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأعضاء اللجان المعنية للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، والرد على جميع التساؤلات الخاصة بآلية عقد الامتحان.

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