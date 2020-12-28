رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالي التي تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها.

ووفق بيان صحفي، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، كما أدار حواراً معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معرباً عن تقديره واعتزازه لما يبذلوه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف.

وأشاد فريد، بالنجاحات التى يحققها أبطال القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

واستمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، كما أشاد بما لمسه من فهم واعي وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التي سيكلفون بها.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.​