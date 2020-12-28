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للطيران تضع شعار بطولة لكرة اليد على طائراتها

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مصر للطيران تضع شعار بطولة كأس العالم لكرة اليد على طائراتها للطيران تضع شعار بطولة لكرة اليد على طائراتها

مصراوي Masrawy

02:31 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

وضعت شركة للطيران، شعار وتميمة بطولة لكرة اليد للرجال 2020، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير، على واجهة طائرتين من أكبر طائرات الشركة، ويجرى وضعها على مقاعد جميع الطائرات، وعلى أوتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية للشركة، لتعريف المسافرين عبر المطارات بإستضافة الحدث.

ووفق بيان الشركة، يجرى، دراسة اختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة، تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع، وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين على الحدث للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة.

يذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء الإستعداد لإستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة، والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج، بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران، بدءا من نقطة السفر بمختلف المطارات، ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.​

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