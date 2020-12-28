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رئاسة "الإسكان" رغبتي.. برلماني: المصريون يستحقون خدمات أفضل

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رئاسة "الإسكان" رغبتي.. برلماني: المصريون يستحقون خدمات أفضل رئاسة "الإسكان" رغبتي.. برلماني: المصريون يستحقون خدمات أفضل

مصراوي Masrawy

02:20 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

توجه المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب "مستقل"، عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، إلى مقر المجلس، اليوم الإثنين، لإتمام الإجراءات واستخراج بطاقة وأوراق العضوية.

وقال شكري، تصريحات صحفية أدلى بها، إنه يشكر كل سكان الدائرة الذين أعطوه أصواتهم، وأيضًا الذين صوتوا للمرشحين الآخرين، كما وجه التحية إلى النواب الحاليين للدائرة والذين تنتهي فترتهم في التاسع من يناير.

وأشار البرلماني إلى دعوته لجميع النواب السابقين والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات، للعمل سويًّا وطرح ما لديهم من برامج وخبرات وأفكار لصالح الدائرة والوطن؛ كي نستفيد جميعاً بالسواعد الوطنية التي تصطف لخدمة بلدنا واقتصادنا وأهلنا.

وخلال حديثه أعلن النائب طارق شكرى إلى أن رغبته الأولى في لجان المجلس ستكون للجنة الإسكان، والتي ينتوي الترشح لعضويتها .

وأعرب شكري عن شكره للرئاسة الحالية للمجلس على ما لمسه من حفاوة في الاستقبال، وأيضًا للأمانة العامة للمجلس على حسن التنظيم والإعداد وتسهيل الإجراءات.

وأعلن النائب أن رسالته لكل المصريين هي أنهم يستحقون خدمات أفضل، وهي الرسالة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لأهل دائرته، ويرى أنها يجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية لمجلس النواب المقبل.

ويعمل شكري حالياً على تفعيل أجندته التشريعية والخدمية والرقابية مع إطلاق أعمال المجلس المقبل بعد مراسم حلف اليمين في العاشر من شهر يناير المقبل.

يذكر أن المهندس طارق شكري بدأ في تشكيل مكتبه السياسي والتنفيذي لمعاونته في مهامه النيابية وأيضًا لخدمة أبناء الدائرة بقسمَيها في مدينة نصر ومصر الجديدة.

 

 

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