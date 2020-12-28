"مفيش إزالة".. وزير الإسكان: دراسة طلبات التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات يناير المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء الجديدة ستصدر يناير المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن كل من قدم طلب تصالح على بعض مخالفات البناء، وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة هذا الطلب دون أي تعرض لأصحاب هذه الطلبات بالإزالة.

وأكد الجزار، أن اشتراطات البناء الجديدة منها ألا تكون المباني متلاصقة، وتوفير جراج بعدد الوحدات الموجودة في كل عقار.

وتابع: "لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر".

وتفصلنا 3 أيام عن نهاية المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة للمواطنين من راغبي التصالح في مخالفات البناء لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وذلك من أجل تقنين الأوضاع للمخالفات البنائية الخاصة بهم.

وبحسب قرار الحكومة الأخير أول ديسمبر بمد فترة التصالح تكون المهلة الحالية هي الأخيرة ولا يجوز للحكومة المد بعدها وفقا للقانون، وتنتهي هذه المهلة يوم 31 ديسمبر الجاري.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صرح بأن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وطالب المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

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