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محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة تقييم رؤساء الوحدات القروية

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محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة تقييم رؤساء الوحدات القروية محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة تقييم رؤساء الوحدات القروية

مصراوي Masrawy

02:28 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لجنة تقييم أداء رؤساء الوحدات القروية بمركزي باريس وبلاط، وذلك بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أنه جرى عرض وتقييم ما تم من إنجازات وأهم المشروعات والخدمات التي جرى تقديمها للمواطنين عن طريق الوحدات المحلية القروية وأوجه التطوير بها.

أوضح الزملوط، أن التقييم يشمل الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القرى وذلك في إطار منظومة التقييم والاختيار التي تعتمدها المحافظة، لاختيار أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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