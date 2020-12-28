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الخارجية الروسية تستدعي سفير بلغاريا على خلفية طرد دبلوماسي روسي

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الخارجية الروسية تستدعي سفير بلغاريا على خلفية طرد دبلوماسي روسي الخارجية الروسية تستدعي سفير بلغاريا على خلفية طرد دبلوماسي روسي

مصراوي Masrawy

02:25 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، سفير بلغاريا في موسكو، أتاناس كرستين، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من العاصمة البلغارية صوفيا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن السفير البلغاري، زار في وقت سابق من اليوم مبنى الخارجية الواقع في ساحة سمولينسكايا، حيث استمرت محادثته في وزارة الخارجية الروسية أقل من نصف ساعة، امتنع عقبها السفير عن التعليق.

وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام البلغاري إن بلاده تشتبه بجمع مواطن روسي يتمتع بوضع دبلوماسي لمعلومات عسكرية.

وفي المقابل، ذكرت السفارة الروسية في صوفيا أن وزارة الخارجية البلغارية أعلنت في 18 ديسمبر أن الملحق العسكري والجوي والبحري في السفارة غير مرغوب به ، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد.

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