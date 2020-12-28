استشاري يحذر من عدم ضبط الكوليسترول: يؤدي إلى الوفاة المفاجئة

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طالب رئيس مركز السكر بمستشفى الحرس بإدراج فحصه ضمن ما قبل الزواج

حذر استشاري غدد صماء وسكري رئيس مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني الدكتور رائد الدهش، من أن عدم ضبط الكولسترول وارتفاعه في الدم قد يؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

وقال في برنامج "تم" على قناة "السعودية": إن "أغلب الوفيات المفاجئة التي تحدث للأشخاص في الثلاثين والأربعين والخمسين من أعمارهم سببها أزمات قلبية و ارتفاع الكولسترول".

واعتبر "الدهش" أن إيقاف علاج الكولسترول من الأخطاء الشائعة حتى عند الأطباء، مشيراً إلى أنه من الأدوية التي يستمر عليها المريض طوال حياته، مع أهمية المراجعة المستمرة والدورية للطبيب لمعرفة الأعراض الجانبية لتلك الأدوية ومنفعتها.

وطالب رئيس مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني بإدراج فحص الكولسترول ضمن فحوص قبل الزواج، وأن يأخذ تحليل للكولسترول فور ولادة الطفل. لافتاً إلى أن زواج الأقارب قد يكون من أسباب انتشار الكولسترول الوراثي!

وأشار إلى أنه مع تقدم الطب ظهرت أدوية للكولسترول على شكل حقن تعطى للمريض مرة كل أسبوعين، أو كل شهر لتخفيف الأعراض الجانبية وسهولة الاستخدام. داعياً إلى استشارة الطبيب في أخذ العلاجات المناسبة لتفادي المضاعفات والأعراض الجانبية المزعجة لبعض المرضى.

وتابع أن مصابي الكولسترول الوراثي يتم علاجهم بالحبوب والإبر؛ لضبط معدلاته. مشيراً إلى أنه في بعض الحالات المتقدمة يصل المريض إلى الغسيل الكلوي!

استشاري غدد صماء وسكري مستشفى الحرس الوطني