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جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة ٢١٦ ألف م٢ على أملاك العين العزيزية

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نفذتها بلدية الجنوب بعد انقضاء المهلة وضمت أسوارًا ومستودعات ومبانٍ مخالفة

جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة ٢١٦ ألف م٢ على أملاك العين العزيزية

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة أسوارًا ومستودعات ومبانٍ عشوائية في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) بمساحة إجمالية تتجاوز الـ ٢١٦ ألف متر مربع في حي المرسلات ببحرة، جنوب طريق مكة القديم.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية جاءت بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مشيراً أن أعمال الإزالة جاءت إنفاذًا للتوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات العليا استنادًا لما قضت به اللجنة القضائية المعنية بتحديد وقف العين العزيزية وتثبيت حدوده.

جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة ٢١٦ ألف م٢ على أملاك العين العزيزية

جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة ٢١٦ ألف م٢ على أملاك العين العزيزية

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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