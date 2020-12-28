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لبنان يجحز مليوني جرعة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

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لبنان يجحز مليوني جرعة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا لبنان يجحز مليوني جرعة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

02:22 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بيروت- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن اليوم الاثنين حجز مليوني جرعة من لقاح "فايزر" تكفي 20% من اللبنانيين لمواجهة المستجد .

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن حسن قوله ، بعد لقائه اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح "فايزر" ، مشيرا إلى أخذ الإذن بالتفاوض لإمكان ادخال بعض التعديلات على العقد.

وأضاف أن "الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن المعطيات من مراكز الأبحاث تؤكد أن لقاح "فايزر" يغطي الطفرة المستجدة، وما ثبت حتى اليوم أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكا. وشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح ، مطمئنا الجميع أنه سيكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الأهداف المرجوة .

وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت أمس تسجيل 1754 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 171 الفا و226 ، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1379 .

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مصراوي Masrawy

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