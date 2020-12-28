أسطول الشمال الروسي يرسل طائرة إنقاذ إلى منطقة غرق سفينة صيد في بحر بارنتس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول الشمال الروسي أرسل طائرة إنقاذ إلى منطقة عملية البحث في بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا".

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن طائرة مضادة للغواصات من طراز "إيل-38" تابعة لسلاح الطيران البحري للأسطول الشمالي أقلعت إلى منطقة بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا" صباح اليوم، مشيرة إلى أن الطائرة تحمل معدات إنقاذ مخصصة لهذا الغرض.

يُذكر أن استخدام الطيران في هذه المنطقة معقد بسبب ساعات النهار القصيرة والظروف الجوية غير المواتية، حيث يصل ارتفاع الأمواج في موقع الحادثة إلى أربعة أمتار وتصل درجة حرارة الجو إلى 20 درجة تحت الصفر.

وكانت معلومات عن حادثة غرق السفينة "أونيجا" قد وصلت إلى ميناء "مورمانسك الرئيسي" في بحر بارنتس في شمال روسيا صباح اليوم الإثنين، حيث أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق السفينة وعلى متنها 19 صيادا. وتفيد أخر المعلومات بإنقاذ اثنين من الصيادين ومصرع الـ 17 الآخرين.