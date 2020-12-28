ماليزيا تمدد قيود مواجهة كورونا مع تجاوز عدد المصابين مئة ألف

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مصراوي Masrawy

كوالالمبور- (د ب أ):

مددت ماليزيا أمرا مشروطا للسيطرة على الحركة في العاصمة كوالالمبور وولايتي صباح وسيلانجور أسبوعين آخرين للمساعدة في احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.

وستستمر القيود، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر حتى 14 يناير المقبل، طبقا لما ذكره وزير الدفاع، إسماعيل صبري يعقوب اليوم الإثنين.

وأضاف أنه بينما لا تتأثر حركة السفر بين الولايات والمناطق، ستبقى الحدود مغلقة أمام السياح الأجانب.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في ماليزيا مئة ألف للمرة الأولى، عشية عيد الميلاد (الكريسماس)، فيما وصل عدد حالات الإصابة اليومية إلى رقم قياسي هو 2235 أمس السبت.

وتكافح الحكومة للقضاء على موجة جديدة من الفيروس ظهرت في سبتمبر الماضي، حيث امتد التفشي إلى شركات، من بينها "توب جلوب كورب" و"كاريكس بي إتش دي".