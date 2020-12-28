الاتحاد الأوروبي يوافق على تطبيق اتفاق بريكست المؤقت

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بروكسل- (د ب أ):

بدأ سفراء الاتحاد الأوروبي الذين يبلغ عددهم 27 سفيرا اليوم الاثنين عملية للتطبيق المؤقت لاتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا ابتداء من أول يناير، حسبما قال متحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، سيباستيان فيشر، عبر تويتر: "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اعتبارا من أول يناير 2021".

وبعد أن تم إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 24 ديسمبر فقط، أصبح الوقت قصيرا جدا ليتم التصديق على الاتفاق في الوقت المناسب.

وسوف تنسحب بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر، ولكن هذا لن يحدث إلا في العام الجديد، ما يجعل التطبيق المؤقت ضروريا.

واقترحت المفوضية الأوروبية فترة تطبيق مؤقتة حتى 28 فبراير لمنح البرلمان وقتا لفحص الاتفاق.

ولا تزال بريطانيا أيضا بحاجة إلى المصادقة على الاتفاق. واستدعت لندن برلمانها للانعقاد في 30 ديسمبر.