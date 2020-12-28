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العاصفة "بيلا" تترك الآلاف بدون كهرباء وتخلف دمارا في أنحاء فرنسا

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العاصفة "بيلا" تترك الآلاف بدون كهرباء وتخلف دمارا في أنحاء فرنسا العاصفة "بيلا" تترك الآلاف بدون كهرباء وتخلف دمارا في أنحاء فرنسا

مصراوي Masrawy

02:19 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

باريس- (د ب أ):

انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في فرنسا اليوم الاثنين، بعد أن خلفت العاصفة الشتوية "بيلا" دمارا في أنحاء البلاد.

وقالت شركة "إنديس" المشغلة للكهرباء إن هناك نحو 18 ألف منزل في وسط فرنسا تضررت حتى صباح اليوم الاثنين، مضيفة أنه قد تم نشر أكثر من 1500 عامل لإصلاح الأضرار التي نتجت عن العاصفة.

وكانت الكهرباء انقطعت أمس الأحد عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق البلاد.

وأدت العاصفة إلى اقتلاع العديد من الأشجار من شمال فرنسا حتى ساحل المحيط الأطلسي، وتضررت أسطح المباني أثناء مرور العاصفة عليها، بحسب ما ذكرته محطة "بي إف إم تي في" التلفزيونية. وقد تم استدعاء رجال الإطفاء عدة مرات.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية في فرنسا من تساقط الثلوج في أجزاء من البلاد اليوم الاثنين، بالاضافة إلى وجود مشاكل في الحركة المرورية بالشوارع. وبحسب خبراء المقاييس، فإنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة "بيلا" جنوبا وأن تتسبب في هبوب رياح شديدة على منطقة البحر المتوسط.

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