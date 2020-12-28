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تدفع بتعزيزات إلى شمال سوريا مع احتدام القتال بين المسلحين المدعومين من تركيا وقوات كردية

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روسيا تدفع بتعزيزات إلى شمال سوريا مع احتدام القتال بين المسلحين المدعومين من تركيا وقوات كردية تدفع بتعزيزات إلى شمال سوريا مع احتدام القتال بين المسلحين المدعومين من تركيا وقوات كردية

مصراوي Masrawy

02:18 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

موسكو- (بي بي سي):

دفعت بتعزيزات إضافية لقواتها في شمال سوريا مع تصاعد حدة الاشتباكات مؤخرًا بين مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا والقوات الكردية الموجودة في المنطقة.

واندلعت هذه الموجة من المواجهات بالقرب من بلدة عين عيسى، الواقعة على الطريق السريع الاستراتيجي أو الطريق الدولي المعروف بـ M4 .

وفي الأيام القليلة الماضية ، قالت تركيا إنها قتلت عددًا من المقاتلين الأكراد في المنطقة - وسط تقارير تفيد بأن القوات التي تدعمها في سوريا تجهز لشن هجوم موسع على عين عيسى.

يذكر أنه وبموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام ، يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة في المنطقة ومن أجل حراسة الطريق السريع لضمان عدم توقف هذا الشريان الحيوي.

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