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موسكو تبدأ تطعيم المسنين بلقاح كورونا الروسي

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موسكو تبدأ تطعيم المسنين بلقاح كورونا الروسي موسكو تبدأ تطعيم المسنين بلقاح كورونا الروسي

مصراوي Masrawy

02:14 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب أ):

أتاحت موسكو، عاصمة وأكبر مدنها، لسكانها الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما حجز مواعيد لتلقي لقاح الذي تنتجه الدولة بداية من اليوم الاثنين.

وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة وزارة الصحة الروسية على لقاح "سبوتنيك في"، ليتم إعطاؤه للمسنين بعد فترة تجريبية ناجحة.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في بيان: "هذا أمر جيد لأن كبار السن هم المجموعة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض بشدة".

وأجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصوله على اللقاح، ولا يزال من غير الواضح متى سوف يتلقاه، رغم أنه أيده شخصيا قائلا إن ابنته قد تلقت التطعيم.

ونفى المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين أن التأجيل قد يقوض الثقة في اللقاح، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "تاس" الحكومية للأنباء.

وقال بوتين في وقت سابق إنه سوف يتلقى اللقاح بمجرد أن تسمح السلطات الصحية الروسية بتقديمه لكبار السن. ويبلغ بوتين من العمر 68 عاما.

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