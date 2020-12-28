غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لسوق ترعة البوصة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه سيجري افتتاح وتشغيل سوق ترعة البوصة تشغيل تجريبي بدءا من غد الثلاثاء.

وأكد على أهمية السوق الذي يعد خطوة جادة في القضاء على الأسواق العشوائية التي لا توفر خدمة جيدة تليق بالمواطن، ولا يوجد بها الانضباط المطلوب ، وتشكل عائقا أساسيًا لجهود استعادة الشكل الحضاري للمدن والميادين، وسبب رئيسي في إعاقة الحركة المرورية وعدم تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تطوير السوق ورفع كفاءته، حيث تضمنت الأعمال إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية جرى رصفها، فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، بجانب تزويده بكاميرات تأمين، وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الإعلان عن الأسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعا وتاجراً، والذين قد جرى حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام وعلى مصباح عن طريق لجان ميدانية من المحافظة،

وأضاف أن سيجري تسكين الباعة على مراحل، وذلك ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضاري ، تحت شعار " وداعا للأسواق العشوائية ".