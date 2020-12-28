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محافظ بني سويف يتفقد أعمال امتحانات مدرسة المتفوقين

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محافظ بني سويف يتفقد أعمال امتحانات مدرسة المتفوقين محافظ بني سويف يتفقد أعمال امتحانات مدرسة المتفوقين

مصراوي Masrawy

02:17 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "stem" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك بحضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، لتفقد سير أعمال امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي.

واطمأن المحافظ على توافر المناخ المناسب أثناء أداء الطلاب الإمتحان، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى لجان الامتحان، مع المداومة على أعمال التطهير والتعقيم لمكونات المدرسة. من جانبها أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه المدرسة تمثل نموذجا لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية نظرا لاهتمامها برعاية المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ونظام الدراسة بالمدرسة خاص بالمرحلة الثانوية في الشعبة العلمية فقط " 3 سنوات" حيث يدرس الطالب مواد الفيزياء و الأحياء والكيمياء والرياضيات والميكانيكا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية إلي جانب اللغة العربية والإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية والوطنية والدين والحاسب الآلي والدراسات الاجتماعية.

وأوضحت أن منهج STEM يختلف عن منهج الثانوية العامة حيث يدرس الطالب المواد العلمية من خلال مخرجات تعلم Learning Outcomes تتحدد عبر مفاهيم ومهارات معينة أما اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والدين والوطنية فيتشابه المقرر مع مقرر الثانوية العامة.

يذكر أن المدرسة تتكون من 4 أدوار وتضم 12 فصلاً دراسيا، و13 معملا مجهزا على أعلى مستوى، فضلا عن مبنيين لسكن الطالبات والطلاب وقاعات للمذاكرة، وقاعة للطعام، ومطعم داخلي بكل مبني، فيما يبلغ عدد طلابها 182 طالباً وطالبة موزعين بواقع 90 طالبا بالصف الأول، و92 بالصف الثاني، بجانب استضافة 80 طالبا "بصفة مؤقتة"من طلاب مدرستي المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا من محافظتي سوهاج والفيوم.

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