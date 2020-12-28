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الوادي الجديد تستعد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

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الوادي الجديد تستعد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الوادي الجديد تستعد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

مصراوي Masrawy

02:16 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن نظام التطبيق الصحي في يستهدف شرائح معينة، طلبة المدارس وبعدها المنتفعين وهم الموظفون الحكوميون أو بالمعاش، بينما هناك شريحة هائلة لا تنتفع بخدمات التأمين الصحي لذلك كانت فكرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للوصول جميع شرائح المجتمع، وكان هناك اتفاق بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، أن يطبق نظام التأمين الصحي الشامل في الوادي الجديد في شهر يوليو 2020.

أضاف محروس، أنه جرى الاتفاق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة منشآت الوادي الجديد التابعة لوزارة الصحة، وجاري حاليًا ما يسمى بـ" المسح الإنشائي"، لمطابقة هذه المنشأت بالكود المصري الذي يطبق معايير تطبيق جودة نظام التأمين الصحي الشامل وتحديد المنشأت التي تحتاج لرفع كفاءة أو إضافة منشأت جديدة.

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