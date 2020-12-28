أخبار عاجلة

بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم -
الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا -
شرطة المسطحات: مصادر 90 ألف كمامة و5 طن كحول مغشوشة في القاهرة -
التحفظ على317 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة -
الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين -
الدستورية: يحق للمسافر حيازة 10 آلاف دولار فقط عند السفر.. ومصادرة الزيادة -
الدستورية تُبطل حرمان المنتدبين بجامعة المنصورة من مكافأة الامتحانات -
"الأمن العام: ضبط 213 تاجر مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي -
الداخلية: تحرير5899 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية -
الدستورية تؤيد عقوبة المسؤول الفعلي لشركات تداول الأوراق المالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة مرشد الإخوان محمود عزت في "التخابر مع حماس" لـ 1 فبراير

Print
تأجيل إعادة محاكمة مرشد الإخوان محمود عزت في "التخابر مع حماس" لـ 1 فبراير تأجيل إعادة محاكمة مرشد الإخوان محمود عزت في "التخابر مع حماس" لـ 1 فبراير

مصراوي Masrawy

02:01 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد فهمي، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 1 فبراير.

كما قررت المحكمة ضم القضية رقم 56460 "قضية اقتحام الحدود" للقضية الماثلة، لوجود ارتباط بسيط بينهما، على أن يصدر في كل قضية حكم مستقل.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بـ"الإعدام" شنقًا لـ"عزت"، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية