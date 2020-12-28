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بعد الانتهاء منه.. ننشر ملامح التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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بعد الانتهاء منه.. ننشر ملامح التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد الانتهاء منه.. ننشر ملامح التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي Masrawy

02:06 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

انتهت لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامية رانيا هاشم من إعداد التقرير السنوي للمجلس وسلمته لرئيس المجلس كرم جبر تمهيدا لمراجعته وإعلانه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت مصادر بالمجلس لمصراوي ملامح التقرير، حيث تضمن رصدا لأداء الصحف الخاصة خلال العام الماضي، إذ تم تحديد شهر ونصف الشهر ضمن الرصد بواقع يوم من كل أسبوع لكل الصحف لمتابعة موقفها من دعم الدولة وأبرز ما نشرته الصحف.

وأضافت المصادر أن التقرير تضمن رصدا لأداء القنوات الفضائية المختلفة ومدى تنوع الضيوف أو تكرارها بها وأهم البرامج التي تعرضها ومدى دور عرضها لقضايا المرأة والطفل، وكل ذلك من خلال رسومات بيانية جاذبة، كما أوصى التقرير بضرورة توسيع مشاركة المرأة في وسائل الإعلام كضيوف في مختلف التخصصات وليس في البرامج الخفيفة فقط كبرامج المرأة والطبخ والموضوعات اللايت.

وتابعت المصادر أنه فيما يخص المواقع الإلكترونية، فقد تضمن التقرير رصدا للمواقع التي شهدت أدائها صعودا هذا العام، وكذلك دور المواقع كداعم للصحافة الورقية التي أثبتت نجاحا كبيرا هذا العام وليست كصحافة بديلة، خاصة وأن المواقع تمثل امتداد ناجح للصحف الورقية.

وتضمن التقرير توصيات بأن يتم إصدار تقرير ثابت كل ٣ شهور كنوع من استمرارية الرصد الدقيق لكافة وسائل الإعلام ومدى تطورها والتزامها بالمعايير والأكواد التي وضعها المجلس لمختلف القضايا والملفات.

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مصراوي Masrawy

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