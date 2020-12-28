أخبار عاجلة

بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم -
الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا -
شرطة المسطحات: مصادر 90 ألف كمامة و5 طن كحول مغشوشة في القاهرة -
التحفظ على317 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة -
الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين -
الدستورية: يحق للمسافر حيازة 10 آلاف دولار فقط عند السفر.. ومصادرة الزيادة -
الدستورية تُبطل حرمان المنتدبين بجامعة المنصورة من مكافأة الامتحانات -
"الأمن العام: ضبط 213 تاجر مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي -
الداخلية: تحرير5899 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية -
الدستورية تؤيد عقوبة المسؤول الفعلي لشركات تداول الأوراق المالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد

Print
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد

مصراوي Masrawy

02:00 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وبهذه المناسبة، عبَّر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيسَ الجمهورية ببذل المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، تحت قيادة الرئيس السيسي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - الحكومة تنفي شائعة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها

8 الصبح - الحكومة تنفي شائعة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية