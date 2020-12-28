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هل وصلنا ذروة إصابات الموجة الثانية لكورونا؟.. مسؤول بالصحة يرد

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هل وصلنا ذروة إصابات الموجة الثانية لكورونا؟.. مسؤول بالصحة يرد هل وصلنا ذروة إصابات الموجة الثانية لكورونا؟.. مسؤول بالصحة يرد

مصراوي Masrawy

01:59 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدران مسؤولان بوزارة الصحة والسكان، لمصراوي، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ، لا تزال مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الزيادة اليومية في عدد الإصابات والوفيات التي تسجلها وزارة الصحة، والتي كانت آخرها أمس، بتسجيل 1226 حالة إيجابية جديدة، و53 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالة وفاة.

بدوره، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، إنه لا يستطيع أحد حتى الآن الحديث عن تجاوزنا ذروة الإصابات في الموجة الثانية، إلا بعد انتهائها مثلما حدث في الموجة الأولى خلال شهري يونيو ويوليو.

وأضاف حساني لمصراوي: "لا يستطيع أحد التنبؤ بالذروة مستقبلًا بشكل دقيق، لأن جميع التوقعات في العالم كانت مستندة على الفترة التي انتهت فيها الذروة، ما يعني أننا نعرف الذروة بأثر رجعي".

وكانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها بالموجة الأولى في شهر يونيو الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 100 حالة قبل أسابيع، قبل أن تعود للارتفاع مجددًا في الموجة الثانية للجائحة.

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