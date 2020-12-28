رئيس الدستورية العليا: هناك أدلة قطعية الثبوت على حب الله لمصر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- فريد قطب:

هنأ المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، دار الإفتاء والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالجهود التي تبذلها الدار في توعية الشعب المصري على النهج الوسطي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر عرض حصاد وإنجازات وأنشطة دار الإفتاء المصرية، الاثنين، أن المولى عز وجل يحب مصر وهذا موضوع لم أقرأ عنه لدى مفسر أو عالم من العلماء لكنه من فيض ربى عليّ، فهناك أدلة قطعية الثبوت على حب الله لمصر.

وأضاف: "لم تظهر الذات العليّة لمكان آخر غير مصر بقدسها وعلوها وجلالها، ولم يرى الله ذاته لمكان آخر غير جبل الطور، وكذلك سماع الله عز وجل نداء سيدنا موسى على أرض مصر في جبل الطور".

ولفت إلى أن مكانة مصر عند الله عز وجل ولذلك سمى سورة من الكتاب الكريم باسم جزء من مصر (الطور) تكريما لمصر وتكريما للجبل وزيادة في حب الله لمصر.

وتابع:"أقول وأنا كلي ثقة إن من حب مصر احبه الله وأن من يكره مصر يكره من أحبه الله لذلك أن حب مصر فرض عين على كل مصري".

وأضاف «سأثبت لكم بالأدلة القطعية الثبوت إن الله يحب مصر، حيث أن الأدلة في ذلك كثيرة»، متابعًا: «الدليل الأول هو أن الله أظهر ذاته لمصر، ولم يظهر ذاته لأي مكان آخر".