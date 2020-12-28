وزير الداخلية الليبي: علاقاتنا مع القاهرة مهمة للغاية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال وزير الداخلية الليبي المفوض فتحي باشاغا إن اللقاءات مع الوفد الأمني المصري، أمس الأحد، في العاصمة طرابلس، كانت مثمرة وبناءة.

وأضاف، في تغريدات عبر تويتر:" استعرضنا خلالها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة".

وأكد باشاغا أن العلاقات بين طرابلس وقاهرة مهمة للغاية، وقال:"ونتطلع لتوطيد علاقاتنا مع كافة الدول الشقيقة".

وتابع، في تغريدة:"ليبيا ستكون نقطة توافق وتلاقٍ، لا ساحة تنافر وصراع، ولا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية إلا بتغليب قوة المنطق على منطق القوة".

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن زيارة الوفد المصري تهدف لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت الخارجية الليبية أن الوفد المصري بحث استئناف الرحلات الجوية بين وطرابلس والقاهرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

‏ونفت خارجية الوفاق، أن يكون الوفد المصري قدم أي شروطا للجانب الليبي للموافقة عليها.

وكانت داخلية الوفاق أوضحت أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بحث مع الوفد المصري الذي زار العاصمة طرابلس، أمس الاحد، التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، حسبما أفاد البيان الصادر عن الوزارة.

وكما تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بحضور رئيس جهاز المخابرات السيد عماد الطرابلسي، مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

والجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.