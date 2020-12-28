انفجار يستهدف معدات لقوات التحالف المنسحبة من العراق

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بغداد- (د ب أ):

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الاثنين أن رتلا لقوات التحالف الدولي تعرض لانفجار بعبوة ناسفة لدى مروره على الطريق السريع قرب محافظة الديوانية، 280 كم جنوبي العراق.

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل لشاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من البلاد على الطريق السريع قرب محافظة الديوانية دون وقوع إصابات.

وعاوت الجماعات المسلحة خلال الأيام الماضية عملياتها لاستهداف أرتال قوات التحالف المنسحبة من العراق لدى مرورها في المحافظات الجنوبية رغم الإجراءات الأمنية العراقية المرافقة لحركة الشاحنات التي تحمل معدات لقوات التحالف الدولي.