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"تدفعي أو أفضحك".. ضبط عاطل يبتز طفلة بمقاطع جنسية فى الدقهلية

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"تدفعي أو أفضحك".. ضبط عاطل يبتز طفلة بمقاطع جنسية فى الدقهلية "تدفعي أو أفضحك".. ضبط عاطل يبتز طفلة بمقاطع جنسية فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

01:57 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ميت غمر، من ضبط عاطل بعد قيامه بإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وإبتزاز طفلة وتهديدها بنشر مقاطع جنسية لها في حال عدم دفع مقابل مادي له.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بنطاق منطقة شرق الدلتا بشأن بلاغ "ر.س"،38سنة، ربة منزل مقيمة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، تتضرر من قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وإرسال رسائل نصية من خلاله على الحساب الخاص بنجلتها"هـ.ر.ع"،13سنة، طالبة ومطالبته لها بدفع مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف جنية نظير عدم نشر مقاطع جنسية لها.

جري تحديد صاحب الحساب وبالفحص من قبل ضباط فرع تكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا تبين ان المتهم يدعي"نادر.ز.م.إ"، 40 سنة، عاطل، وحاصل على مؤهل متوسط ومقيم بمنطقة دقادوس التابعة لبندر ميت غمر.

و بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث القسم بقيادة الرائد نصر نجم، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 4158/2020 إداري قسم ميت غمر، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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