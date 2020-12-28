صور.. انطلاق الدورة الرابعة لإعداد مدرسي تعليم الكبار في جامعة أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتحت بمركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الرابعة لإعداد معلم تعليم الكبار.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتورة مها كامل غانم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل رسمي حماد عميد كلية التربية، والدكتور حسن محمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد عبدالله الصغير مدير مركز تعليم الكبار بالكلية ورئيس قسم أصول التربية، وخالد عبد الحميد مدير عام هيئة تعليم الكبار بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة وبمشاركة أكثر من 100 طالبة .

وأشادت نائب رئيس جامعة أسيوط، بالعمل الرائد الذي يقوم به مركز تعليم الكبار من إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية والتوعوية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحرص المركز على توفير كافة الإمكانيات العلمية و الخدمية من أجل تطوير المجتمع وتحقيق التقدم, مشيرة إلى دور المركز في توفير تعليم مثمر يساعد في تنمية المهارات وتلبية الإحتياجات وذلك تأهيلاً لسوق العمل.

أشار والدكتور عادل رسمي حماد عميد كلية التربية، إلى أن الدورة التدريبية تمتد على مدار يومين تناقش العديد من المحاضرات الهامة المثمرة التي تهدف الي القضاء علي بعض الموروثات الاجتماعية في صعيد مصر، مشيرا إلى قضية محو الأمية هي قضية مجتمعية وقومية وثقافية لأبناء طلاب الجامعة من أجل القضاء على هذه القضية لخلق مجتمع بلا أمية, وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبية التي تنظمها الكلية بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالكلية لإعداد جيل متميز من المعلمين في مختلف المجالات و أيضاً إكساب الطلاب العديد من المهارات و المعارف و أحدث طرق التدريس وذلك لمتطلبات الحياة المعاصرة .