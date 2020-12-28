قرعة علنية لتسليم أراضي الشباب بقرية "جور مشين" في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أجرت الوحدة المحلية بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، قرعة علنية لتسليم أراضي إسكان الشباب بقرية "جورمشين 7 "التابعة للمركز.

قال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرت القرعة العلنية لتسليم 25 قطعة أرض مباني بقرية "جورمشين 7 "بساحة 25 مترا مربعا للقطعة الواحدة.

وأضاف كمال، أنه جاري الإعداد لتسليم الأراضي للمستحقين ضمن خطة المحافظة لتوفير أراضي للشباب بأسعار مدعمة خاصة في القرى.