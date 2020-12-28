قرعة علنية لتسليم أراضي الشباب بقرية "جور مشين" في الوادي الجديد
مصراوي Masrawy
01:47 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أجرت الوحدة المحلية بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، قرعة علنية لتسليم أراضي إسكان الشباب بقرية "جورمشين 7 "التابعة للمركز.
قال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرت القرعة العلنية لتسليم 25 قطعة أرض مباني بقرية "جورمشين 7 "بساحة 25 مترا مربعا للقطعة الواحدة.
وأضاف كمال، أنه جاري الإعداد لتسليم الأراضي للمستحقين ضمن خطة المحافظة لتوفير أراضي للشباب بأسعار مدعمة خاصة في القرى.