حلول الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية من هيتيرا تعزز السلامة والحماية في قطاع الأمن الخاص

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شينزن، الصين – تم تصميم حلول الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية من "هيتيرا" لمساعدة قطاع الأمن الخاص على ضمان سلامة وأمن المباني والأشياء الثمينة والأشخاص من خلال تسيير الدوريات وتأمين المباني ومراقبتها وحراسة النقود أو الأشياء الثمينة الأخرى خلال عمليات نقلها وحماية كبار الشخصيات.

وبما أنّ السلامة تُعتبر الأولوية القصوى، يجب أن يستجيب حراس الأمن بسرعة للتهديدات وأن يؤدوا وظائفهم بكفاءة دون المساس بسلامة الممتلكات أو الأفراد. وعليه، يُعتبر التواصل الفوري والفعال أمراً أساسياً.

كيفية تلبية حلول الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية متطلبات قطاع الأمن الخاص

يعمل العديد من حراس الأمن في مواقع ثابتة من قبيل مراكز النقل ومحطات الطاقة والمكاتب والمراكز التعليمية والمستشفيات ومراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة والمباني السكنية. وتوفّر شبكات الراديو الجوالة الاحترافية (بيه إم آر) أو حلول الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية (بيه أو سي) المخصصة لحراس الأمن هؤلاء اتصالات جماعية موثوقة وفورية لضمان الاستجابة السريعة لأي تهديد.

وفيما يخصّ المؤسسات محدودة الميزانية التي لا يمكنها دائماً نشر شبكات الراديو الجوالة الاحترافية المخصصة، تُوفر حلول الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية بديلاً مجدياً من حيث التكلفة دون الحاجة إلى الاستثمار في أي بنية تحتية للشبكة، إذ يتم توفيرها بالفعل من قِبل مشغلي شبكات الجوال.

ولضمان سلامة بيئة العمل، غالباً ما تكون مراقبة الوضع في الموقع وتسجيله في الوقت الفعلي أموراً ضرورية. ومع ذلك، تحتوي تغطية الدوائر التلفزيونية المغلقة الثابتة في كثير من الأحيان على مناطق ذات نقاط عمياء، ولذلك تبرز الحاجة إلى دوريات المراقبة المتنقلة من قبل حراس الأمن لسدّ تلك الثغرات. ويمكن لأجهزة الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية والكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم التقاط ما حدث أثناء وقوع حادث وتقديم أدلة بالفيديو والصوت بعد ذلك.

وتكمن الصعوبة الرئيسية التي تواجه حراس الأمن الذين يعملون في وظائف متنقلة مثل الحماية الشخصية لكبار الشخصيات أو نقل الأشياء الثمينة، في ضمان تواصل موثوق وفوري مع أعضاء الفريق والمكتب أثناء التنقّل.

وتتجاوز حلول الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية على هذه المشكلة من خلال توفير تغطية واسعة النطاق واتصالات جماعية سلسة عبر شبكات الجيل الثالث والرابع (3 جي/ 4 جي). ومن جهةٍ أخرى، تُوفر حلول الضغط للتحدّث عبر الأجهزة الخلوية وعياً أكبر للمرسلين بالظروف في حالات الطوارئ، إذ تدعم شبكات الجيل الرابع بثّ الفيديو عبر الإنترنت من مكان الحادث. ويحدد نظام التموضع العالمي مواقع الأصول في الميدان بالوقت الفعلي، ما يسمح للمرسلين بإدارة الموقف بشكل أكثر كفاءة والحدّ من التصعيد.