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خلال أمطار أمس.. "هلال الجوف" يباشر 14 حادثاً

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خلال أمطار أمس.. "هلال الجوف" يباشر 14 حادثاً خلال أمطار أمس.. "هلال الجوف" يباشر 14 حادثاً
عبر22 فرقة إسعافية وبمتابعة ميدانية من مدير الفرع

خلال أمطار أمس..

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، أثناء الحالة المطرية، التي هطلت على المنطقة يوم أمس الأحد، عدة أسفرت عن عدد من الإصابات.

وأدت تلك الحوادث إلى 19 إصابة مختلفة الخطورة، حيث وقعت في مواقع عديدة ضمن حدود المنطقة، وباشرتها 22 فرقة إسعافية، وحظيت بمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، حتى تم تسليم جميع الحالات التي نقلتها فرق الهيئة لأقرب مستشفى بالمنطقة.

ودعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند هطول الأمطار خصوصاً على الطرق السريعة ومجاري الأودية والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.هيئة الهلال الأحمر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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