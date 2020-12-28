وسائل إعلام سعودية: حكم بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر

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مصراوي Masrawy

الرياض- (بي بي سي):

قالت وسائل إعلام سعودية إن محكمة أصدرت حكما بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".

وبحسب التقارير الصحفية فإن المحكمة الجزائية السعودية أدانت الهذلول بتهم " التحريض على تغيير نظام الحكم والسعي لخدمة أجندة خارجية".

إلا أن وسائل الإعلام قالت إن الحكم تضمن وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق الهذلول" لتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم".

وتعتقل السلطات السعودية الهذلول، وناشطات حقوقيات أخريات، منذ 2018، ووجهت لهن تهما تتعلق بالتخابر والعمالة لجهات خارجية.

وتقول عائلتها ومنظمات حقوقية إن لجين تعرضت للتعذيب وهو ما تنفيه الرياض.