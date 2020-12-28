أخبار عاجلة

بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم -
الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا -
شرطة المسطحات: مصادر 90 ألف كمامة و5 طن كحول مغشوشة في القاهرة -
التحفظ على317 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة -
الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين -
الدستورية: يحق للمسافر حيازة 10 آلاف دولار فقط عند السفر.. ومصادرة الزيادة -
الدستورية تُبطل حرمان المنتدبين بجامعة المنصورة من مكافأة الامتحانات -
"الأمن العام: ضبط 213 تاجر مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي -
الداخلية: تحرير5899 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية -
الدستورية تؤيد عقوبة المسؤول الفعلي لشركات تداول الأوراق المالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وسائل إعلام سعودية: حكم بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر

Print
وسائل إعلام سعودية: حكم بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر وسائل إعلام سعودية: حكم بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر

مصراوي Masrawy

01:50 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الرياض- (بي بي سي):

قالت وسائل إعلام سعودية إن محكمة أصدرت حكما بسجن الناشطة لجين الهذلول خمسة أعوام وثمانية أشهر بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".

وبحسب التقارير الصحفية فإن المحكمة الجزائية أدانت الهذلول بتهم " التحريض على تغيير نظام الحكم والسعي لخدمة أجندة خارجية".

إلا أن وسائل الإعلام قالت إن الحكم تضمن وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق الهذلول" لتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم".

وتعتقل السلطات السعودية الهذلول، وناشطات حقوقيات أخريات، منذ 2018، ووجهت لهن تهما تتعلق بالتخابر والعمالة لجهات خارجية.

وتقول عائلتها ومنظمات حقوقية إن لجين تعرضت للتعذيب وهو ما تنفيه الرياض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية