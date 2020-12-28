بناءً على توجيه "مستقبل وطن".. فؤاد أباظة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشؤون العربية بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إنه يعلن ترشحه على رئاسة لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، وذلك بعد التنسيق مع حزب مستقبل وطن؛ باعتباره نائبًا عنه تحت القبة.

وأضاف أباظة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين: سأترشح لرئاسة لجنة الشؤون العربية، بناء على توجيه حزبي، وأينما يوجهنا الحزب نلتزم بالتعليمات، لافتًا إلى أن ملفات الصحة والتعليم والطرق بدائرة أبو حماد، على رأس اهتماماته.

وناشد أباظة رئيسَ الوزراء بإنشاء مكتب بريد في كل قرية؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين، خصوصًا أن الأمر سيدر عائدًا كبيرًا على الدولة المصرية.

ووجه النائب الشكر إلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال حفل استقبال النواب، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات لم يشاهدها منذ ٣٠ عامًا قضاها تحت قبة المجلس.