دعم مزارعي جنوب سيناء بـ70 طن تقاوي قمح وشعير

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد المهندس أسامة ابراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن وزارة الزراعة دعمت المزارعين ب 70 طن من التقاوي بسعر مدعم، بينهم 30 طن من تقاوي القمح، و 40 طن من تقاوي الشعير.

وقال وكيل وزارة الزراعة في تصريح له اليوم الاثنين، إنه جرى توزيع التقاوي على المزارعين بمدن المحافظة بنصف الثمن، وبلغت تكلفة " شيكارة " تقاوي القمح قبل الدعم 220 جنيه، وجرى توزيعها على المواطنين بسعر 105 جنيه، بينما بلغت تكلفة " شيكارة " تقاوي الشعير 200 جنيه، جرى توزيعها على المزارعين بسعر 97 جنيه.

وأوضح أن الرقعة الزراعية على أرض المحافظة تزداد كل عام عن الأخر، خاصة بعد إنشاء مشروعات الحماية من السيول، والتي نجحت في تخزين كميات كبيرة من المياه يجري استخدامها في أغراض الزراعة، وبلغت إجمالي المساحات المنزرعة قمح بمدينة الطور فقط 351 فدان، و 251 فدان من الشعير.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه يجري توزيع التقاوي على المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وتضم المحافظة 7 جمعيات زراعية، هذه الجمعيات تقوم بدور عام نحو المزارعين، لكونها توفر لهم كافة الاحتياجات من الأسمدة، خاصة أن بعض أنواع الأسمدة الزراعية ممنوع دخولها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، لكونها تدخل في صناعة المواد المتفجرة.

وأضاف أن وزارة الزراعة أيضًا تقوم بدعم مزارعي المحافظة بصوب زراعية، وأغطية للزراعات، لتشجيعهم على التوسع في الزراعة، وزيادة الرقعة الزراعية للاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، خاصة أن بيئة المحافظة تصلح لإنتاج محاصيل وخضروات وفواكه من أفضل وأجود من المحاصيل ، لكون تربتها مازالت بكرًا وتعتمد علي مياه الأمطار والطبيعة.