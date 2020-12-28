تركيب 25 ألف عداد مسبق الدفع.. "مياه المنوفية" تستعرض إنجازاتها خلال 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية "إنفوجرافيك" استعرضت خلاله عددا من المشروعات والأعمال البارزة التي احتلت صدارة انجازات الشركة لعام 2020، انطلاقاً من مبدأ حق المواطنين في معرفة أهم التطورات التي تمت بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

وأكد الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة حققت إنجازاً بخطط الإحلال والتجديد بقيمة 100 مليون جنيه، فى ضوء الخطة السنوية الموضوعة وهى عبارة عن 18 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات صرف صحي بنواحي المحافظة، و26 مليون جنيه أعمال المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نجيب صالح: فى سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب والصرف الصحى تم توصيل المرافق ( مياه شرب – صرف صحي ) لعدد كبير من المواطنين بنواحي المحافظة من خلال مد خطوط مياه وخطوط انحدار صرف صحي بالمشاركة الشعبية بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال لدى الغير ( مدارس - هيئات حكومية وخاصة - مستشفيات ) بتكلفة 10 ملايين جنيه من خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بقيمة 5 ملايين جنيه، بجانب استلام أكثر من 90 كم شبكات انحدار بأعماق مختلفة وتقليل فاقد المياه من 23% إلى 20% باستخدام أجهزة حديثة للبحث عن التسريبات .

وفي إطار الخطة التوعوية بالشركة، أشار رئيس الشركة، خلال "الإنفوجراف"، إلى أنه تم تنفيذ 312 نشاطاً لــ44592 مستفيدا تمثلت في إجراء استطلاع رأي لـ2500 من المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، وعقد 191 ندوة توعوية ولقاء جماهيريا لزيادة الوعي الثقافي نحو خدمة مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليها، وتنفيذ 50 ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، وإطلاق 3 قوافل مائية خدمية بقرى المحافظة بالإضافة إلى 48 قافلة توعية ميدانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية وتدريب 20 من أئمة المساجد وأعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم على نطاق المحافظة.

كما أشاد بنجاح القطاع التجاري فى تطبيق منظومة الهاند هيلد للقراءة والتحصيل، وأخذ القراءة عن طريق نظام الـ Gps بفرع شبين الكوم، وتطبيق منظومة QR لقراءة العدادات بفرعي الباجور وقويسنا، وإطلاق تطبيق قراءتي لقراءة عدادات المياه، وتسجيل القراءة عن طريق موقع الشركة، وإبلاغ شكاوى القراءة والتحصيل عن طريق واتساب 01220906668، وتشغيل خدمات فوري لشحن العدادات وتحصيل الفواتير، وتغيير جميع العدادات المعطلة بفرع سرس الليان بالكامل، وعدد 3 قرى بقويسنا، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 25300 عداد مسبق الدفع وإنشاء 10 مراكز شحن.