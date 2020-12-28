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ضبط عامل بتهمة النصب علي مواطنين في الغربية

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ضبط عامل بتهمة النصب علي مواطنين في الغربية ضبط عامل بتهمة النصب علي مواطنين في الغربية

مصراوي Masrawy

01:10 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الغربية-مروة شاهين:

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الاثنين، من ضبط عامل مقيم بمحافظة الغربية، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال 3 مواطنين، بدعوى قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول ككالعربية.

توصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا إلى صحة الواقعة وقيام عامل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية، وإيجاد فرصة عمل لهم بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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