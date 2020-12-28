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محافظ القاهرة: دار الإفتاء تمثل السند والحصن للإسلام الوسطي

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محافظ القاهرة: دار الإفتاء تمثل السند والحصن للإسلام الوسطي محافظ القاهرة: دار الإفتاء تمثل السند والحصن للإسلام الوسطي

مصراوي Masrawy

01:06 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أن دار الإفتاء المصرية تمثل دائما السند والحصن للإسلام الوسطي ودرعًا قويًا للحماية من موجات الأفكار المتطرفة والإرهابية التي أرادت لوطننا الدمار والفرقة، مشيرًا إلى أن مؤسساتنا الدينية والثقافية هي حامية الوعي ضد أي فكر إرهابي متطرف.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في المؤتمر السنوي الذي يستعرض فاعلية الأنشطة الختامية لدار الإفتاء المصرية بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحمد معيط وزير المالية وشوقي علام مفتي الجمهورية والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق والأنبا أرميا الأسقف العام ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإعلاميين ورجال الدين.

وأضاف المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية قد أولى أهمية كبرى لقضية حماية الوعي المصري من حملات التزييف التي كانت تشنها جماعات التطرف والإرهاب من خلال بث الشائعات الكاذبة المغرضة، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية برعاية العالم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من أهم المؤسسات الدينية التي تصدت لذلك وأنجزت الكثير من المشروعات العلمية والفكرية التي أثرت تأثيرًا كبيرًا في تصحيح المفاهيم والأفكار مما جعلها تكتسب ثقة المواطنين ليس في وحدها ولكن بين كافة شعوب العالم الإسلامي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على خطورة ما تبثه القنوات المغرضة والمواقع الخاطئة بهدف تدمير الوعي وإفساد عقول المواطنين ومحاولة تزييف حقائق الإسلام وتشويه صورته النقية وبث الفتنة والخصومات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد مؤكدًا على أن دار الإفتاء المصرية تصدت لذلك وكانت حصنًا حصينًا لبث روح المحبة والأخوة الوطنية بين أبناء الشعب المصري كصف واحد.

وأشار إلى أن دار الإفتاء قد تعرضت لحملات تشويه من قبل الجماعات المتطرفة بسبب تفنيدها لأفكار تلك الجماعات وفضح مخططاتها بأسلوب علمي مؤثر يصل إلى قلوب الشباب وعقولهم وهو ما يتبين من خلال التراجع الكبير في غزو هذه الأفكار لعقول الشباب.

وأكد محافظ القاهرة على أن دار الإفتاء المصرية قد ساهمت في نشر المحافظة على الأمن والأمان والسلم الاجتماعي والفكر الديني الوسطي المعتدل متمنيًا لها النجاح في تأدية رسالتها الوطنية والدينية على الوجه الأكمل.

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