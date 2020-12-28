الجيش اللبناني يعلن توقيف ثمانية أشخاص على خلفية حريق مخيم للاجئين السوريين

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مصراوي Masrawy

بيروت- (بي بي سي):

أعلن الجيش اللبناني القبض على ثمانية أشخاص على خلفية حادث إضرام النيران في مخيم للاجئين السوريين شمالي لبنان.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية قد قالت إن الأمر بدا بمشاجرة بين أفراد في المخيم وعائلة لبنانية محلية، قبل أن يتطور إلى اضرام النار في المخيم ليطال الحريق كل المساكن المبنية من مواد خشبية وبلاستيكية داخل المخيم الذي يضم حوالي 75 أسرة سورية لاجئة.

وبحسب بيان الجيش اللبناني فإن دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين- المنية، اوقفت "مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية الاشكال الفردي وقع في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً على احراق خيم النازحين السوريين".