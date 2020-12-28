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عبر السكة الحديد.. نقل 50 حاوية من ميناء الإسكندرية إلى دمياط

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عبر السكة الحديد.. نقل 50 حاوية من ميناء الإسكندرية إلى دمياط عبر السكة الحديد.. نقل 50 حاوية من ميناء الإسكندرية إلى دمياط

مصراوي Masrawy

12:54 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن نقل 120 حاوية 40 قدم من ميناء الإسكندرية إلى دمياط باستخدام قطارين، وذلك في إطار خطة الوزارة لنقل البضائع المحواه بالسكة الحديد من الموانئ إلى المناطق الصناعية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يقدم كافة التسهيلات، لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي وباقي أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد.

وأشار شاهين، إلى أن وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل، لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد في تخفيف العبء على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

وفي سياق متصل، سجل ميناء الإسكندرية، اليوم، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 70 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

ومن جانبه، أشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى وصول 4 سفن من على متنهم 206 أطنان قمح وخردة، فضلا عن دخول وخروج 9 آلاف و115 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن يجري اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من خلال تطهير السفن والأرصفة والمباني، للوقاية من المستجد "كوفيد – 19".

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