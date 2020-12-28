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صور.. محافظ أسيوط يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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صور.. محافظ أسيوط يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ صور.. محافظ أسيوط يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مصراوي Masrawy

12:45 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، اللقاء الأول بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد بديوان عام المحافظة للتعارف بالمجلس التنفيذي للمحافظة والتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، وجميع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط - خلال اللقاء - بعض الملفات الهامة للمحافظة والخطط المستقبلية والأعمال التي تجرى على أرض الواقع والمشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الطرق والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إضافة للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء عصام سعد، على أن مكتبه مفتوح للجميع لخدمة أبناء المحافظة لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع أعضاء المجلسين لتنفيذ جولات ميدانية مشتركة بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات، فضلا عن عقد اجتماعات دورية معهم بحضور رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات والجهات المعنية لعرض احتياجات ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات.

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