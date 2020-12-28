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بعد بلاغ بتعذيبها.. تنازل أسرة الطفلة حنين عن محضر اتهام معلمة في الغربية

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بعد بلاغ بتعذيبها.. تنازل أسرة الطفلة حنين عن محضر اتهام معلمة في الغربية بعد بلاغ بتعذيبها.. تنازل أسرة الطفلة حنين عن محضر اتهام معلمة في الغربية

مصراوي Masrawy

12:39 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الغربية - مروة شاهين:

تنازلت أسرة "الطفلة حنين" التي اتهمت مدرسة في حضانة بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بالتنازل عن المحضر ضد المدرسة مراعاة لظروفها الصحية وتدخل كبار أهل القرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية نجحت في إلقاء القبض علي معلمة متهمة بتعذيب الطفلة "حنين" بعدما تعرضت للحرق بواسطة سكين بكي يديها بسبب تبولها بحضانة داخل منزل سكني بقرية ميت عساس بمركز سمنود.

قالت والدة الطفلة حنين، أنها تنازلت عن البلاغ المقدم ضد معلمة الحضانة مراعاة للحالة الإنسانية للمعلمة حيث أنها في الشهور الأولى من الحمل ومريضة بالسكر وتدخل كبار عائلات القرية والأهالي والمشايخ.

وتعود أحداث الواقعه إلى تلقي اللواء هاتي مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد العيدروسي، مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من "نجلاء .م" والدة الطفلة "حنين" تتهم "هبة.ا" 34 عامًا، معلمة حضانة بحرق وتعذيب ابنتها بصوره وحشية.

جرى ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان مركز شرطة سمنود، للتحقيق معها حول تفاصيل الواقعة.

كان مقطع تم تداوله على مواقع التواصل، ظهرت فيه الطفلة تروى الواقعة التي حدثت ىبسبب تبولها فالحضانة.

وقالت الطفلة "حنين.ر" فى مقطع الفيديو، إن مدرسة الحضانة عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن، بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة، وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى.

أوضحت والدة الطفلة أن أفراد الأسرة لجأوا إلى تصوير الفيديو من أجل توثيق الواقعة حفاظا على حق ابنتهم لما تعرضت له من تعذيب.

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