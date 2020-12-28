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ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة المتاجر بالشرابية

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ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة المتاجر بالشرابية ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة المتاجر بالشرابية

مصراوي Masrawy

12:55 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عنصر إجرامي تخصص نشاطه في سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بمنطقة الشرابية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات واكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب (كسر القفل) وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وقيامه بارتكاب 3 جرائم سرقات بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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