ضبط عاطل اشترك مع والده لاتجار بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل، اشترك مع والده، لاتجار بالنقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج .

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من(عامل "يعمل بإحدى الدول العربية ، ونجله - مقيمان بمحافظة سوهاج)؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لنجله بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.