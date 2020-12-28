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ارتكبوا 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الشركات والمتاجر في المعادي

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مصراوي Masrawy

12:50 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر والشركات بأسلوب المفتاح المصطنع، وارتكاب 11 واقعة بمنطقة المعادي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة للنقل والتجارة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة (مبلغ مالي وجهاز تابلت) من داخلها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص– لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (عدد من المفتاح المصطنعة، عتلة حديدية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب (المفتاح المصطنع وكسر الخزينة) باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة)، كما تم ضبط عدد من الأجهزة كهربائية أقروا بشرائهم بقيمة باقي المبلغ المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة .

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر والشركات بأسلوب (المفتاح المصطنع) باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بارتكابهم 11 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي، عدد من الهواتف محمول، شاشة عرض، 2 هارد ديسك، 2 كاميرا ديجيتال) بمسكنهم وأقروا بأنها من متحصلات جرائم السرقة.

كما تم بإرشادهم ضبط 21 جهاز لاب توب من متحصلات تلك الوقائع) لدى عميلهم "تاجر أجهزة كمبيوتر - مقيم بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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