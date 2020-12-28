الأمن العام: ضبط 318 قضية مخدرات وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 252 قطعة سلاح ناري، و318 قضية مخدرات، وتنفيذ 56669 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهمًا ارتكبوا 33 حوادث متنوعة، و26 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و297 دراجة نارية مخالفة و إعادة 10دراجات نارية وضبط 24084 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.