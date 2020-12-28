أخبار عاجلة

بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم -
الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا -
شرطة المسطحات: مصادر 90 ألف كمامة و5 طن كحول مغشوشة في القاهرة -
التحفظ على317 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة -
الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين -
الدستورية: يحق للمسافر حيازة 10 آلاف دولار فقط عند السفر.. ومصادرة الزيادة -
الدستورية تُبطل حرمان المنتدبين بجامعة المنصورة من مكافأة الامتحانات -
"الأمن العام: ضبط 213 تاجر مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي -
الداخلية: تحرير5899 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية -
الدستورية تؤيد عقوبة المسؤول الفعلي لشركات تداول الأوراق المالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ الفيوم: استمرار أعمال تطوير موقف سيارات بنى سويف

Print
صور.. محافظ الفيوم: استمرار أعمال تطوير موقف سيارات بنى سويف صور.. محافظ الفيوم: استمرار أعمال تطوير موقف سيارات بنى سويف

مصراوي Masrawy

12:44 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الفيوم - حسين فتحي:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم / بنى سويف"، للانتهاء من كافة الأعمال خلال 4 أشهر من الآن، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.

وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من التطوير هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفاً، وكذلك رفع كفاءة التند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إليكترونياً.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مخطط تطوير الموقف، يشمل أيضاً وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإليكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية