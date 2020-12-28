أخبار عاجلة

كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون والوفيات لنحو 83ر1 مليون -
سهى عرفات توضح تصريحاتها حول تبرئتها لإسرائيل من دم زوجها الراحل -
وزير خارجية لوكسمبورج يدافع عن استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي -
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 160 طنًّا من السلال الغذائية غرب كردفان -
بلقاءين.. ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" -
محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش -
احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ -
للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الملكية الفكرية" تطلق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية لحفظ حقوق المبدعين

Print
"الملكية الفكرية" تطلق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية لحفظ حقوق المبدعين "الملكية الفكرية" تطلق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية لحفظ حقوق المبدعين
قالت: بهدف تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في المجالات كافة

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية، بدء تسجيل الأعمال المعمارية في خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف، لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والتصاميم المعمارية.

وأوضحت الهيئة إضافة الأعمال المعمارية إلى ما سبق إتاحته من مصنفات، لتشمل الهياكل المعمارية (المخططات) والمجسمات والرسومات المعمارية؛ بهدف تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في المجالات كافة التي تُعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها.

وبيّنت الهيئة أن من الشروط التي يجب استيفاؤها للتسجيل: ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة، وأن يتم إكمال البيانات والمرفقات المطلوبة، وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف، ويجب أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملًا تحضيريًّا لإعداده، وسداد المقابل المالي لذلك.

ودعت "الملكية الفكرية" الراغبين في تقديم طلبات التسجيل، الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحد واختيار خدمة تسجيل مصنف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المتوافق مع الشروط المحددة في اللائحة؛ لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.

ويمكن التعرف على مجالات الملكية الفكرية بالتواصل عبر الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

شبكة عيون الإخبارية